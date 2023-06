Ostia piange Marina Pistilli, la signora teneva il banco al Mercato di piazza Quarto dei Mille

Grande tristezza per gli abitanti di Ostia e soprattutto gli abitudinari clienti del Mercato di piazza Quarto dei Mille, che hanno saputo della triste scomparsa della signora Marina Pistilli. La donna, purtroppo scomparsa in un tragico incidente stradale, si era fatta volere molto bene sul Litorale Romano. Le persone, infatti, ne ricordano il bancone alla storica piazza del Centro cittadino, dove vendeva le prelibatezze della zona Pontina.

Morta in un incidente la signora Marina Pistilli

La signora, ambulante presso i mercati della zona romana, è deceduta in un gravissimo incidente stradale. Mentre era diretta con il proprio furgoncino per allestire un banco al Mercato dei Castelli Romani, ha avuto uno scontro fatale con un camion dei rifiuti legato al Comune di Lariano. La donna ha avuto il tragico incidente nella giornata di lunedì scorso, quando il suo Fiat Iveco 75 si è schiantato prima che attaccasse al lavoro. Infatti, ha avuto lo schianto alle 6 del mattino e con il veicolo pieno di prodotti per allestire il mercato.

Il ricordo dei cittadini di Ostia

I cittadini, su Facebook, la ricordano in massa. La signora Romana scrive: “Che dispiacere stamattina trovare dei fiori al posto del banco Rip Marina 🙏❤️”. La signora Chiara dice: “Oggi il banco non c’era ho immaginato qualcosa di brutto poi ho saputo che è morta in un incidente.. Mi ha angosciato questa cosa”. Simonetta esprime il ricordo: “Ho saputo la notizia e mi sono dispiaciuta tantissimo, la conoscevo da una vita era di Cori”. Rossella dice: “Che dispiacere🙏🙏la conosco da una vita che mi servivo al suo banco delle olive❤️una persona gentile e deliziosa sempre sorridente rip.in pace grande lavoratrice 🙏🙏🙏🙏❤️🌹“. Tante le persone affezionate alla sua attività, che oggi sono rimaste smarrite nel vedere chiuso il banco e sentendo soprattutto l’assenza pesante della storica signora Marina Pistilli.