Ostia, rifiuti e spazzatura sulla spiaggia gialla: la ‘monnezza’ accoglie i romani nel giorno di festa (FOTO E VIDEO)

Anche oggi giornata di Festa a Roma, si celebrano i Santi Pietro e Paolo, le spiagge di Ostia hanno accolto romani e turisti con i rifiuti in bella mostra. L’emergenza ‘monnezza’ non è certo una novità nella Capitale, basta passare in rassegna le segnalazioni, costanti, che arrivano ogni giorno dai quartieri, ma che perfino al mare si debba prendere il sole fianco a fianco con i sacchetti della spazzatura è davvero incredibile. Del caso ce ne siamo occupati in questi giorni mostrandovi un’istantanea. di come era apparso il litorale nell’ultimo weekend. E a distanza di giorni nemmeno il giorno di festività ha contribuito, sembrerebbe, a migliorare la situazione.

La spiaggia libera gialla ad Ostia con i rifiuti (e un bagno chimico in condizioni surreali)

Le immagini arrivate in questi minuti alla nostra redazione del resto sono eloquenti. I sacchetti della spazzatura campeggiano in bella mostra all’ingresso della spiaggia al mattino presto e a mezzogiorno sono ancora lì, al loro posto. A fare da cornice a chi ha deciso di trascorrere la giornata libera al mare. Ma c’è di più. Un video riprende anche le condizioni di un bagno chimico trasformato in pattumiera e stracolmo di altra spazzatura. E dunque inservibile.

Spazzatura sulla spiaggia a Ostia: il caso

Considerando i precedenti dunque non c’è troppo da stupirsi. Ma il problema, chiaramente, è enorme e riguarda anche le altre spiagge libere del litorale romano del X Municipio. Convivere con i rifiuti sulla sabbia infatti, oltre che per le questioni igieniche, è anche oltremodo pericoloso: come raccolto dalla nostra Redazione nei giorni scorsi una mamma, che si era recata in spiaggia con la figlia nella zona di Ponente, nella parte del Lungomare Duca degli Abruzzi, ha trovato dei vetri sotto la sabbia. Con tutte le conseguenze che ciò avrebbe potuto comportare.

Le foto scattate a Ostia nei giorni scorsi