Ostia, scompare all’improvviso senza tracce: l’appello per ritrovare Viviana

Aggiornamento: la signora Viviana fortunatamente è stata ritrovata in buone condizioni di salute.

Ostia. La sparizione improvvisa di una persona è sempre in grado di creare ansia, apprensione e paura per le sue condizioni di salute. Soprattutto se si tratta di un soggetto fragile, che ha bisogno di cure, attenzioni e della vicinanza delle sue persone care. Nelle comunità, si tratta sempre di una notizia che coinvolge tutti, perché tutti i cittadini sono chiamati in causa per poter contribuire al ritrovamento. Come nell’ultimo caso avvenuto ad Ostia. Si tratta di una donna di nome Viviana, che stando alle informazioni arrivateci anche in redazione, avrebbe fatto perdere le proprie tracce nella giornata di ieri, 28 gennaio 2023, all’improvviso e senza nessuna pista da poter seguire per il suo ritrovamento. La tempestività è fondamentale in questi casi, perché più passano le ore e più diventa problematica la ricerca, in quando il soggetto può continuare a muoversi, tracciando traiettorie imprevedibili e quindi allontanarsi sempre di più dal punto in cui era stata avvistata la prima volta. Come anticipato, poi, la signora Viviana, scomparsa ad Ostia nella giornata di ieri, soffre anche di autismo, il che rende tutta la faccenda ancora più urgente.

Scomparsa la signora Viviana ad Ostia

Gli appelli di ricerca e segnalazione arrivano nelle ultime ore di oggi anche sui diversi social, come ad esempio Facebook. Come testimoniato da diversi commenti, la signora Viviana è abbastanza nota in zona. L’ultimo avvistamento della donna è avvenuto ieri in zona Ostia Levante/Stela, intorno alle 17.00 del pomeriggio. La signora Viviana, in quel momento, indossava una felpa gialla e un giubbotto nero con cappuccio. La signora è alta all’incirca 1 metro e 65. Chiunque abbia il sospetto di incontrarla può rivolgersi a questo numero 345 – 4102962, così come al 351 – 5729791, oppure chiamare direttamente le autorità. Anche la nostra redazione si mette a disposizione per eventuali segnalazioni che possano aiutare le ricerche e contribuire così al ritrovamento della signora Viviana. Sono ore di ansia e concitazione per tutti i parenti, i familiari e chiunque la conosca. Ecco di seguito una foto per poterla individuare: