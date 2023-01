Ostia, raffica di furti negli stabilimenti balneari: non solo Peppino a Mare, svaligiato anche Il Corsaro

Era ‘specializzato’ in furti negli stabilimenti balneari di Ostia. Sapeva bene dove agire, quando e come farlo. E pensava di farla franca, di continuare a mettere a segno i colpi, uno dietro l’altro. Ma si sbagliava perché dopo le indagini degli agenti di Polizia è stato rintracciato e denunciato. Il primo furto nello stabilimento Il Corsaro il 21 gennaio scorso: l ladro si è introdotto nel locale ed è riuscito a portare via alcune cose, tra cui apparecchiature elettroniche, che si trovavano nel gabbiotto d’ingresso, poi è fuggito via. Il secondo furto, a poche ore di distanza dal primo, questa volta nello stabilimento Peppino a Mare, nella notte tra il 21 e il 22 gennaio: in questo caso, era riuscito a portare via diverse bottiglie di vino di valore, bollitori, argenteria, coltelli da cucina e cassette di pesce e ostriche.

Rintracciato il ladro di stabilimenti a Ostia

A sporgere la prima denuncia agli agenti di Polizia è stata la proprietaria del Corsaro, che si è presentata negli uffici e ha mostrato ai poliziotti le immagini di videosorveglianza. E quel video del ladro che non lasciava certo spazio a dubbi. Lui, calvo, con un grosso ematoma in testa e con la tuta, che entra nello stabilimento, rovista. Ruba e, poi, fugge via. Un video importante per gli investigatori perché da lì hanno continuato le indagini e hanno cercato di dare un volto e un nome al malvivente.

A quello stesso malvivente che, in realtà, a poche ore di distanza dal primo furto si era introdotto nello stabilimento Peppino a Mare, una vera istituzione tra gli abitanti del litorale romano. In quel caso aveva frantumato il vetro, si era fatto strada e aveva portato via bottiglie di valore e pesce. Proprio le stesse bottiglie, ormai vuote, e quelle cassette di ostriche che sono state trovate dalla Polizia non tanto distante dallo stabilimento, che era stato saccheggiato.

La denuncia

Grazie ai video e alle testimonianze, gli agenti di Polizia sono riusciti a rintracciare il ladro, che era diventato un incubo per i proprietari degli stabilimenti balneari di Ostia. Si tratta di un senza fissa dimora, un italiano classe 1965, che è stato denunciato per furto aggravato. Quando è stato fermato dalla Polizia per l’identificazione indossava ancora quella tuta, la stessa che aveva nel video. La stessa che indossava quando si era introdotto nello stabilimento Il Corsaro.