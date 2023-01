Bambina rapita dal papà trovata ad Ostia: “L’ha portata via dopo il compleanno”

Ha approfittato di un momento di distrazione dopo la sua festa di compleanno per portarla via. Così il papà di una bimba di soli 9 anni ha portato via la figlia dalla Svizzera facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente è scattato l’allarme e sono partite le ricerche al livello Europeo per rintracciarli. Alla fine l’uomo è stato individuato ad Ostia, dove lavorerebbe: ed è stato proprio sul luogo di lavoro, un negozio di parrucchiere nella zona di Ponente, che il papà è stato fermato dalla Polizia. E tra le poltroncine dove attendono i clienti in attesa c’era anche la piccola.

Va in Svizzera a rapire la figlia e la nasconde nel negozio a Ostia: arrestato parrucchiere

A finire in manette nella giornata di martedì scorso è stato un cittadino afgano. Dopo la scomparsa della piccola la mamma si era rivolta alle autorità della Svizzera facendo partire le ricerche. Da quanto ricostruito l’uomo, a bordo di un’auto, approfittando di un momento di distrazione della madre dopo la festa di compleanno della figlia, ha lasciato il Paese recandosi in Italia. I due erano separati e da tempo mamma e figlia si erano trasferiti oltre confine. A metà gennaio tuttavia, in occasione del compleanno della bimba, il papà aveva deciso di andare a trovare la figlia. Prima di decidere di portarla via all’insaputa di tutti.

Le ricerche della bambina di 9 anni e gli indizi che portano sul litorale romano

Ed arriviamo all’epilogo della vicenda. L’uomo, di 33 anni, da anni è residente in Italia, precisamente nella zona di Acilia. E sempre nel territorio del X Municipio eserciterebbe la sua professione di parrucchiere. Così, incrociati i dati con la macchina utilizzata per la fuga, individuata fuori da un negozio ad Ostia, è scattato il blitz: l’uomo, trovato in compagnia della figlia, è stato fermato e arrestato. In Commissariato si è difeso sostenendo che non aveva intenzione di rapire la bambina e che presto l’avrebbe riportata alla mamma; per contro c’è la denuncia presentata dalla mamma, evidentemente di tutt’altro avviso in merito all’accaduto, che ha di fatto attivato il sistema di rintraccio al livello Europeo. Adesso l’uomo dovrà rispondere di sottrazione di minore.

