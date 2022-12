Danilo Valeri, a 200 all’ora sul GRA per festeggiare la libertà dopo il rapimento a Roma

La ritrovata libertà e la voglia di festeggiare il Natale. Danilo Valeri, dopo lo choc per il rapimento dei giorni scorsi, posta un video mentre è intento a guidare sul Grande Raccordo Anulare di Roma a quasi 200 km/h riprendendo il tutto col cellulare. E postando, ovviamente, il video sui social.

Il video di Danilo Valeri sul GRA e gli ‘auguri di Natale’ sui social

Il filmato, pubblicato sul suo account TikTok (lo potete trovare qui), è diventato in poco tempo virale. Nel video si vede il 20enne di Roma “fatto sparire” da un locale di Ponte Milvio a Roma la notte tra il 22 e il 23 dicembre e ritrovato a distanza di oltre 12 ore sfrecciare sul GRA alla folle velocità di quasi 200 km/h per festeggiare, a suo modo, il Natale. E la ritrovata libertà probabilmente. Ad Instagram invece, attraverso le stories, ha affidato i suoi personali auguri ai suoi contatti:

“Buone feste a chi non può passarle in famiglia. Buone feste a tutte le persone a cui voglio bene che sono rimaste con me fino all’ultimo nel bene e nel male. E soprattutto buone feste alla mia famiglia”

Roma, tutto quello che sappiamo sul rapimento di Danilo Valeri (e i punti ancora oscuri)

Cosa sappiamo sul suo rapimento

Danilo Valeri è figlio di un pluripregiudicato ed entrambi sono residenti a San Basilio. Il padre gestirebbe una delle piazze di spaccio della zona e nel recente passato (era il mese di maggio) si era presentato al pronto soccorso dopo essere stato gambizzato. Un regolamento di conti l’ipotesi più accreditata con il raid avvenuto nella mattinata del 17 maggio in zona Tiburtino. Adesso, invece, il rapimento del figlio con l’ombra di un altro conto in sospeso sempre legato al mondo del narcotraffico e delle guerre tra clan rivali. Intanto i profili Instagram e TikTok di Danilo continuano ad essere popolati di auto di lusso e filmati di folli corse in giro per la Capitale. Come l’ultima realizzato sul GRA nelle scorse ore.

Ferrari, palloncini e un maxi murale per il funerale del 22enne morto a 300 all’ora sul GRA