Ferrari, palloncini e un maxi murale per il funerale del 22enne morto a 300 all’ora sul GRA

Un funerale in grande stile per l’ultimo saluto a Nicholas Orsus Brischetto, il ragazzo schiantatosi nella notte del 18 luglio scorso. Il giovane, come documentato nel video che è poi diventato virale, stava viaggiando alla folle velocità di quasi 300 km/h quando è avvenuto lo schianto che gli è costato la vita.

Il funerale di Nicholas morto sul GRA ieri 26 luglio

Le esequie del ragazzo sono state celebrate ieri sera a San Lorenzo fuori Le Mura. Per l’occasione amici e parenti si sono presentati con delle Ferrari, fatte poi “rombare” fuori dalla Chiesa. Lanciati anche tanti palloncini di blu e azzurri. Non solo.

Maxi murale e altare commemorativo

Per il ragazzo è stato realizzato anche un maxi murale e, nei giorni successivi all’incidente, era stato allestito una sorta di altare commemorativo con foto della vittima e un modellino dell’R8. La stessa auto con la quale Nicholas Brischetto ha incontrato la morte. Queste le foto che hanno riempito Tik Tok nelle ultime ore.

L’incidente a 300 km/h sul Raccordo

Lo schianto si era verificato il 18 luglio intorno alle 23:30. La super sportiva ha sbandato, urtando contro il guard rail all’altezza del chilometro 36,500, in carreggiata esterna, presso lo svincolo di Tor Bella Monaca. Uno schianto terribile. La vittima insieme all’altro giovane, lo stesso che ha realizzato il video, sono rimasti feriti in modo grave. La scena apparsa ai soccorritori è stata terribile, con la macchina sportiva accartocciata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il 22enne dalle lamiere e consegnarlo ai sanitari del 118. Nicholas, a causa delle ferite riportate, è poi morto in Ospedale. L’altro ragazzo, di 20 anni, è stato portato in codice rosso in Ospedale.