Quasi a 300km/h sul GRA: così è morto il 22enne a bordo dell’R8 (VIDEO)

La musica a tutto volume, la velocità che sale rapidamente fino a toccare i 293 km/h. Poi un trambusto. E il silenzio. Così è morto il giovane di appena 22 anni l’altra notte sul GRA di Roma. Uno schianto terribile. I due giovani, il 22enne alla guida e il 20enne seduto a fianco, erano rimasti entrambi feriti, ma poi il più grande poi non ce l’ha fatta. Ferita anche una donna incinta che si trovava con loro.

L’incidente mortale sul GRA

L’Audi R8, pochi minuti prima delle 23:30 del 18 luglio, ha sbandato, urtando contro il guard rail all’altezza del chilometro 36,500, in carreggiata esterna, e si è schiantata nei pressi dello svincolo di Tor Bella Monaca. Davvero tremenda la scena che i soccorritori si erano trovati davanti con il 22enne che era stato estratto dalle lamiere prima di essere consegnato al 118. La morte del giovane arriverà nella notte, intorno alle 3.00, in Ospedale.

Ferito il 20enne e la ragazza

Nel tremendo impatto anche il 20enne che viaggiava nell’auto era rimasto ferito in modo piuttosto serio ma meno grave, giungendo in codice rosso al Policlinico Casilino. Probabilmente è stato lui ad avvisare i parenti di quanto era accaduto, tutti di etnia rom, che hanno poi bloccato la strada per circa 20 minuti. Nell’auto c’era anche una donna, incinta, portata in codice giallo all’Umberto I.

Una seconda auto

Nell’incidente era rimasta coinvolta anche una seconda vettura, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze.