Ostia, scontro moto-monopattino: gravi 2 uomini

Grave incidente quello avvenuto ieri sera a Ostia, intorno alle 21.30, in via Orazio dello Sbirro: qui, per cause ancora tutte da accertare, una moto e un monopattino si sono scontrati. Ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti e portati in ospedale.

Incidente a Ostia in via Orazio dello Sbirro

Alla guida della moto, una Suzuki, un uomo italiano, classe 1977. A bordo del monopattino, quel mezzo green ed ecologico che sta invadendo le città, un cittadino pakistano di 42 anni. L’impatto è stato violento ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti, sembrerebbe in modo grave, e trasportati all’ospedale Grassi di Ostia.

Le indagini

Sul posto ieri sera sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare. Ora spetterà ai caschi bianchi fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che questa volta ha visto coinvolti una moto e un monopattino.

(Foto Ostia Informa Roberto Frigeri)