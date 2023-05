Ostia si prepara al Raduno dei Carabinieri, militari a cavallo incrociati a Castel Fusano (FOTO)

Ostia si tinge coi colori dell’Arma, in attesa dello svolgimento del Raduno dei Carabinieri. Un evento importante per il territorio lidense, che dimostra quanto il senso della divisa e della legalità prefiguri all’interno della nostra terra. Nel mentre si mettono a punto i preparativi per il grande evento, che avrà sfondo nazionale, i militari hanno approfittato della bella giornata per girare a cavallo una parte della storica Pineta di Castel Fusano.

Carabinieri a cavallo nella Pineta di Ostia

Sono tanti i militari occorsi sul territorio lidense, in attesa di sfilare sul nostro lungomare. Intanto però, non hanno voluto far mancare la loro presenza all’interno di quello che è il polmone verde del territorio: la Pineta di Castel Fusano. In sella a lucentissimi cavalli, i Carabinieri si sono fatti immortalare per numerosi scatti, attirando l’attenzione di bambini, famiglie, curiosi e giornalisti. Chissà che in questi frangenti, tra natura e mito dell’Arma, a qualche bambino non sia venuto il desiderio di fare da grande il Carabiniere, in un sogno che coronava anche i nostri nonni e i nostri papà.

Il lungomare lidense di prepara al Raduno dei Carabinieri

Se i militari hanno già deliziato quei pochi fortunati che li hanno incrociati nella Pineta di Castel Fusano, la possibilità di vedere i Carabinieri all’opera avverrà tra il 5 e il 7 maggio 2023. Infatti, l’Arma metterà in piedi il “XXV Raduno Nazionale dei Carabinieri in Congedo”. Un evento che ripercorrerà la storia dell’Arma, ma soprattutto vorrà far comprendere i cittadini il significato di cosa significhi essere Carabiniere. Un evento, che anche sul piano della sicurezza, è stato curato nei minimi dettagli e verrà blindato per evitare ogni tipo di arenili. Sugli arenili di Ostia, per esempio, il 7 maggio 2023 sarà vietata la sosta sulla spiaggia dalle ore 9 alle ore 13. Insomma, sul territorio di Ostia si prepara un grandissimo evento che passerà alla storia.