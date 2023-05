Raduno Carabinieri a Ostia: come cambia la viabilità e quali sono le strade chiuse

L’evento avverrà ad Ostia, nelle prossime giornate: tra venerdì 5 e domenica 7 maggio 2023. Parliamo del XXV raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Ovviamente l’evento comporterà una serie di modifiche sulla viabilità corrente, per consentire il regolare svolgimento dell’evento. Ecco tutti i dettagli in merito, continuate a leggere!

Raduno Carabinieri ad Ostia: le modifiche alla viabilità

Cambia la viabilità, insomma, per il XXV raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri che avverrà ad Ostia. A partire dalla linea 062 verso Amerigo Vespucci la quale da lungomare Paolo Toscanelli devia la sua tratta su viale delle Repubbliche Marinare, corso Duca di Genova, piazzale della Posta, via Armando Armuzzi, piazza della Stazione Vecchia, via Vincenzo Vannutelli, viale Cardinal Ginnasi, piazzale della Stazione del Lido, viale Paolo Orlando, via Pietro Rosa, viale della Pineta di Ostia, via Rodolfo Grimaldi Casta, piazza Sagona, via Algajola, via delle Tartane, via della Tolda, viale Vega, piazza dei Canotti, via del Bucintoro, lungomare Duilio. Dopodiché, la linea ritornerà al suo tradizionale tragitto a cui siamo abituati.

Altre deviazioni programmate

Ma non è l’unico caso, perché è stato modificato anche il percorso che va nella direzione opposta, ovvero verso Domenico Baffigo, con la variazione del percorso a partire da lungomare Dullio. La tratta, in questo caso, passerà per via delle Prore, piazza dei Canotti, viale Vega, via della Tolda, via delle Tartane, via Algajola, e così via fino al lungomare Paolo Toscanelli, dove riprenderà poi il suo corso lineare di sempre. Modifiche e cambiamenti che a partire da sabato 6 maggio 2023 contrassegneranno anche il percorso della linea 06 sia in direzione Menippo. Nello specifico, questa linea da piazza della Stazione del Lido dirotta verso via Paolo Orlando e attraversando sia via Pietro Rosa che viale della Pineta di Ostia, per poi riprendere il suo normale corso. Insomma, si tratta di deviazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in completa sicurezza e senza intoppi.