Ostia, raduno dei Carabinieri in congedo. Labur: ‘Il palco è abusivo’

Il palco allestito per il raduno nazionale dei carabinieri a Ostia sembra avere delle irregolarità. O meglio, è Labur, Laboratorio di urbanistica a sottolineare con un post sui social come “mancano i titoli autorizzativi e si è compiuto un reato edilizio, motivi della segnalazione inviata alle autorità competenti”. L’organismo sembra essere certo che la struttura allestita in piazzale dei Ravennati, per ospitare dal 5 al 7 maggio la tribuna coperta riservata alle autorità per il XXV raduno dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri in congedo), presenti delle anomalie.

Labur segnala quale sarebbero le irregolarità

“Non c’è la delibera di giunta per autorizzare quello spazio pubblico, non c’è il cartello lavori, la cui affissione è obbligatoria sia secondo il DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), sia secondo il D.L. n. 81 del 2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Forse ‘piccoli’ dettagli che, accompagnati da un crollo notturno del palco in fase di costruzione, lasciano presumere una pericolosa improvvisazione a danno della pubblica e privata incolumità. L’ANC (che non è l’Arma dei Carabinieri) è un ente morale che promuove nel sociale la “Carabinierità”. Più della metà degli iscritti sono civili simpatizzanti o familiari di Carabinieri in congedo, che hanno l’obbligo morale di essere testimoni credibili e attendibili nella realtà quotidiana in cui si trovano ad operare”.

L’organismo evidenzia anche: ‘Il crollo avvenuto nella notte del 2 maggio’

Labur non dimentica di segnalare il “crollo del palco il 2 maggio, i lavori eseguiti con poca trasparenza amministrativa, mentre i vertici dell’ANC tacciavano Ostia, in conferenza stampa, di mafiosità definendo l’evento una “invasione pacifica della legalità”. Imbarazzante e negligente la gestione amministrativa municipale che ha generato disagi a tutti i cittadini paralizzando il lungomare, informando all’ultimo minuto, nonchè rinviando l’apertura della stagione balneare e imponendo l’interdizione dell’accesso nelle spiagge libere limitrofe all’evento”.