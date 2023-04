Ostia, tornano le linee mare dal 29 aprile 2023: ecco quando e a che ora

Ripartono le linee del mare nel territorio di Ostia Lido, con i bus che torneranno a trasportare gli utenti verso le località balneari del territorio lidense. Ma non solo: i mezzi creeranno anche un ponte tra le località di Castel Porziano e soprattutto Torvianica e Campo Ascolano, queste ultime due nel territorio di riferimento al Comune di Pomezia. Una modalità di viaggio alternativa all’automobile e alla linea Metromare, a patto che non evidenzi i disagi che tornano a ripresentarsi ogni singolo anno.

Per l’estate, tornano i bus di collegamento tra Ostia e Torvaianica

La linea 07 ATAC, che collega il territorio di Ostia Lido a Torvaianica, tornerà a funzionare anche nei giorni festivi. Giornate dove, chi doveva affrontare questa tratta, addirittura doveva allungare fino alla stazione Laurentina e poi scendere con il bus o la Roma-Lido. Tornerà attivo anche il bus estivo della linea 062, che farà un giro circolare tra il Porto Turistico di Roma e la zona di Castel Porziano. Una scelta dettata anche dalla partenza balneare del territorio lidense, con gli stabilimenti che ritorneranno aperti tra il Primo e il 10 Maggio 2023: realtà che dovranno essere raggiunte anche dai mezzi pubblici al fine di portare i clienti.

Percorsi e orari dei bus estivi per il mare

Per l’estate 2023, l’ATAC ha promesso il potenziamento delle linee bus per il mare. Tra queste la Linea 07, che farà fermate presso i “Cancelli di Castel Porziano” e poi vari chioschi presenti nella zona di Capocotta. La linea, a differenza del passato, sarà attiva anche nei feriali con più corse a disposizione. Nei feriali, la prima e ultima corsa da Colombo sarà alle 6.30 e alle 21.30; per la Litoranea, troveremo il bus alle 7.05 e alle 22.00. Nei festivi, da Colombo alle 7.40 e allle 21.30; dalla via Litoranea alle 8.10 e alle 22.00. Lo 062, che parte dal Porto e transiterà tra le due stazioni di Lido Centro e Cristoforo Colombo, gli orari della prima e ultima corsa saranno: