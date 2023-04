Roma, autobus Tpl a fuoco: autista fa evacuare il mezzo e dà l’allarme

Nelle prime ore di stamattina un autobus della Tpl ha preso fuoco in via Casal del Marmo. Tanta la paura per il conducente del mezzo che ha immediatamente dato l’allarme al numero unico di emergenza per segnalare il rogo. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, del XIV Gruppo Monte Mario e i Vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Le operazioni di spegnimento del rogo si sono concluse velocemente e, per fortuna, non si sono registrati feriti, seppure gli uomini della Municipale hanno dovuto deviare alcuni autobus: il 546, il 998 e il 999, per consentire lo svolgimento delle attività di spegnimento dell’incendio.

Altri i casi recenti di autobus che prendono fuoco in marcia

Solo qualche giorno fa, il 20 aprile scorso, si era verificato un altro incendio di un autobus di linea. In particolare, però, era stato un mezzo Atac a prendere fuoco in piazza Sempione. Anche in quel caso provvidenziale è stato l’intervento dell’autista che non appena si è reso conto del fumo che si stava sprigionando dal retro del bus ha fatto evacuare i passeggeri a bordo e dato l’allarme.

E ancora una volta nei primi giorni di febbraio tra via Triofale e via Ipogeo degli Ottavi un altro autobus aveva preso fuoco nelle primissime ore del pomeriggio. Ancora una volta tanta paura per i passeggeri a bordo che sono stati fatti scendere dall’autista non appena si è reso conto dell’incendio che si stava sprigionando dal vano posteriore. Fiamme che improvvisamente sono diventate alte e persistenti e che hanno distrutto il mezzo.

Autisti eroi: fanno evacuare i mezzi e danno l’allarme

In tutti e tre i casi è stato grazie alla prontezza e alla tempestività del conducente del mezzo che una volta che si è reso conto delle fiamme ha fatto evacuare il mezzo evitando che qualcuno potesse rimanere ferito. Ma il problema degli autobus di linea che prendono fuoco sembra lontano dall’essere risolto.