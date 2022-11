Ostia, una rotonda per piazza dei Ravennati: il progetto divide i residenti del lungomare

Sorgerà una rotonda su piazza dei Ravennati a Ostia? Questo è il progetto che Roma Capitale avrebbe in mente, con l’intenzione di fluidificare e rendere più sicuro quel punto del lungomare lidense. Per ora c’è un preciso disegno dell’opzione urbanistica che verrà, che ricorda, sotto tanti punti di vista, il vecchio svincolo che portava all’aeroporto di Fiumicino provenendo dal Ponte di Tor Boacciana e la frazione di Isola Sacra.

Una nuova rotonda per Ostia?

La realtà è che quel tipo di rotonda, spacca in questo momento l’opinione pubblica. Infatti, vedrà tre “dare precedenza: uno su via della Marina, provenendo dalla Posta Centrale; uno sull’ingresso al lungomare Paolo Toscanelli in direzione del Curvone; l’ultimo su piazza dei Ravennati in direzione di via della Marina. Paradossalmente, forse armonizzerà la segnaletica su quel punto, ma non risolverà le congestioni del traffico nell’area davanti al Pontile. Punto, questo, peraltro dove già il traffico gira lento per la presenza di note attività di ristorazione e alberghiere.

Nel merito, un residente della zona di piazza Anco Marzio ci dice: “La rotonda riapre una disputa sul futuro del lungomare: chi lo vuole totalmente pedonale e chi invece lo vuole ancora transitabile ai veicoli, perché è uno delle tre arterie urbanistiche principali del territorio. E’ dimostrato come il traffico, oggi, in un ipotetico lungomare pedonale, non può essere contenuto in strade come corso Duca di Genova, viale Vasco de Gama o viale Paolo Orlando”.

Un altro cittadino ci racconta: “Tale progetto, imporrà un altro taglio ai posti auto nei pressi del Pontile. Vedendo il disegno, sembra come salteranno le strisce pedonali davanti l’hotel Belvedere, l’Old Wild West, il McDonald’s, il Kristal Palace e anche gli stabilimenti che affacciano a ridosso del Pontile. Dopo i posti soppressi dalla pista ciclabile, vedremo almeno 100/150 posti in meno nella zona di piazza dei Ravennati. Nei weekend, soprattutto estivi, si prevede la guerra per posteggiare la propria macchina”.