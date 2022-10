Ostia, usa la cassetta della posta per la consegna della droga: arrestato 42enne

«C’è posta per te». Ma non era una lettera, quella che la donna, dopo aver consegnato una banconota a un uomo, ha prelevato dalla sua cassetta postale. La donna non sapeva che la scena era osservata dagli agenti del X distretto Lido di Roma. I poliziotti, appostati durante uno speciale servizio antidroga, hanno quindi prestato particolare attenzione a quanto stava accadendo.

Tentato omicidio a Ostia, litigano, poi investono con l’auto il ‘rivale’: è gravissimo

Dopo aver dato i soldi, la donna si è avvicinata alle cassette della posta di un condominio. Ne ha aperta una e da lì ha prelevato una dose di droga, per poi allontanarsi velocemente. La scena è avvenuta ieri a Ostia. Gli agenti hanno fermato l’uomo che aveva preso i soldi, un 42enne del posto. L’uomo è stato trovato in possesso di 105 euro in contanti. Nella cassetta della posta, invece, dove la donna aveva preso la sua dose, sono stati trovati altri 7 grammi di cocaina e 7 grammi di crack. I poliziotti hanno pertanto deciso di proseguire il controllo, effettuando una perquisizione a casa dell’uomo, dove sono stati trovati 5.500 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Arrestato, dopo la convalida del Giudice per le Indagini Preliminari, a carico dell’uomo è stata emessa la misura cautelare dell’obbligo di firma.