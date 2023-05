Ostia, vandali in azione: tagliano le gomme alle auto parcheggiate

Ostia. Vandali in azione sul territorio, che prendono di mira le auto dei residenti, regolarmente parcheggiate, per sfregiarle. In particolare prendono di mira le gomme delle vetture, le squarciano, facendo così iniziare la giornata proprio con il piede sbagliato. Gli ultimi casi sono stati registrati solamente poche ore fa, al termine della giornata di ieri.

Vandali ad Ostia: squarciano le gomme delle auto di notte

Arriva l’ennesima segnalazione dal territorio, nella giornata di ieri, per un fatto che però fa riferimento a venerdì notte, con l’ennesimo post su Facebook, in cui una cittadina esprime tutta la sua rabbia e frustrazione per l’evento accaduto. Siamo su Via Adolfo Cozza, e pare che i vandali non abbiano preso di mira soltanto una vettura, ma diverse. Ecco cosa ha scritto: ”Salve a tutti. Durante la notte di venerdì 19 Maggio in via Adolfo Cozza sono stati squarciati molti pneumatici di macchine parcheggiate. Da quel che ho saputo facendo la denuncia è accaduto anche nelle vie limitrofe. Ormai, questa zona è peggiorata molto dal punto di vista delle frequentazioni e, in qualsiasi ora si esca, si possono notare strani movimenti. Che voi sappiate, dei privati cittadini, possono richiedere l’installazione di telecamere?”

Cittadini esasperati

Al post su Facebook, poi, ha anche commentato l’avvocato Guido Pascucci, sempre molto interessato alle tematiche che riguardano il suo territorio, scrivendo: ”Signora C. mi dispiace e comprendo davvero quanto sia spiacevole e odioso questo tipo di atto vandalico (è capitato anche a me, ma davanti al Municipio). Per quanto riguarda l’installazione di telecamere i cittadini (soprattutto se vittime e danneggiati, e un numero considerevole) possono fare istanza presso il Municipio, Polizia Locale e presso la Questura”. Durante il botta e risposta ai commenti che si è naturalmente venuto a creare, un altro cittadino pare abbia proposto di fare delle ronde notturne per arginare il fenomeno, e sempre l’avvocato ha risposto: ”Le ronde sono vietate, e le riprese dirette (e senza filtri) sono illecite e non utilizzabili”.