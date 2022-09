Palpeggia due 13enni, poi le insegue: arrestato

Prima, approfittando della confusione che si era creata a bordo del bus, le ha palpeggiate. Poi, quando le due ragazzine spaventate sono scese alla prima fermata, le ha seguite, intenzionato a continuare a molestarle. Ma la scena è stata vista da alcuni passanti che, fortunatamente, hanno allertato le forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto a Priverno, in provincia di Latina. Vittime due studentesse minori di 14 anni. L’uomo, attratto dalle due adolescenti, le ha palpeggiate pesantemente a bordo del bus di linea utilizzato dalle giovani per il tragitto da casa a scuola. Poi, quando per sfuggire alle sue sgradite attenzioni sono scese, ha fatto la stessa cosa, seguendole.

La richiesta di aiuto

Le due studentesse, visto che non erano riuscite a liberarsi del molestatore, hanno provato ad allontanarlo. Il loro atteggiamento impaurito ha fatto capire ad alcuni passanti la situazione di pericolo. Sono quindi state allertate le forze dell’ordine e, in pochi minuti, sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri. Per l’uomo, che ha provato a difendersi negando tutto davanti al Gip del Tribunale di Latina, è scattato l’arresto.