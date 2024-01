Paola Cortellesi riceve la Lupa Capitolina. Gualtieri: “Grazie per averci mostrato chi siamo”

L’attrice romana è stata ricevuta in Campidoglio dal primo cittadino che le ha conferito la Lupa capitolina, onorificenza che viene attribuita a personaggi illustri e artisti particolarmente meritevoli per la città di Roma.

Ha commosso migliaia di romani in sala, ispirato giovani donne e fatto riflettere anche il pubblico maschile in tutta Italia con il film “C’è ancora domani”. Paola Cortellesi diviene uno dei volti illustri della città di Roma e per questo il sindaco Roberto Gualtieri l’ha omaggiata al Campidoglio con la Lupa Capitolina, la massima onorificenza che Roma Capitale conferisce a personaggi illustri e artisti particolarmente meritevoli è stata consegnata stamani dal sindaco Gualtieri alla regista e attrice romana. “A lei un grazie per averci aiutato a capire meglio chi siamo”, ha affermato Gualtieri.

Cortellesi riceva la Lupa Capitolina. “C’è ancora domani” è il film con più incassi in Italia nel 2023

Ha sbancato al botteghino con 32 milioni di incassi, superando pellicole di un successo mastodontico come “Barbie” e “Oppenheimer”. Più di tutto però, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi ha acceso i riflettori sulla violenza di genere al momento giusto, collegando la memoria storica del Paese alla cronaca attuale. Per questo la pellicola ha avuto un successo inaspettato, ma condiviso.

Un merito che è stato celebrato oggi in Campidoglio con l’attribuzione della Lupa capitolina per la sua arte, per il suo contributo dato negli anni, per il suo amore per Roma e per quello che ha rappresentato il suo film per la Capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri ha voluto omaggiare l’attrice e regista Paola Cortellesi così: “Paola Cortellesi ama Roma, e con il suo film ha saputo raccontare la nostra città. Il suo è un film democratico e politico. Paola Cortellesi ha compiuto un’operazione straordinaria e necessaria. La reazione è stata una partecipazione emotiva, intellettuale, civile, e democratica, e quello che ha suscitato è il segno di quanto questo film fosse necessario”, ha sottolineato il sindaco Gualtieri. “A lei un grazie per averci aiutato a capire meglio chi siamo”, ha aggiunto Gualtieri, “Un onore averla qui e consegnarle la Lupa capitolina, un riconoscimento che sentiamo per il suo grande contributo e per il suo legame importante con Roma, sia per la produzione cinematografica sia per quello che ha fatto negli anni per la città: dai viaggi della memoria alla biblioteca del Quarticciolo”.

Cortellesi: “Onorata perché romana: questa è la mia città. Ringrazio il Testaccio”

L’attrice ha ricevuto l’onorificenza ammettendo “Sono molto onorata per le parole che il sindaco Gualtieri ha speso per il lavoro mio e di quella che è la mia squadra per quello che abbiamo fatto in questi anni. Sono onorata perché sono romana e questa è la mia città. E ringrazio gli abitanti di Testaccio, unico quartiere dove non avevo ancora girato. Se ho combinato qualcosa di buono è grazie alla cura con cui mi ha cresciuto la mia famiglia. Mia mamma è qui, mio padre non c’è più ma da romano se la starà ridendo con un ‘bella de papà'”, ha concluso Cortellesi tra gli applausi dei presenti.