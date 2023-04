Paolo Brosio, morta la mamma Anna: aveva 102 anni

Questa mattina è morta Anna Marcacci, la madre di Paolo Brosio. Aveva da poco compiuto la veneranda età di 102 anni, precisamente nel giorno del 7 aprile scorso. Nelle ultime ore è deceduta nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca). Un dolore immenso per il giornalista e personaggio tv Paolo, il quale era molto legato la lei.

Paolo Brosio: chi è, età, carriera, chi è la mamma, fidanzata, oggi, figli, foto e Instagram

Morta la madre di Paolo Brosio a 102 anni

La madre di Paolo Brosio aveva di recente avuto problemi di salute per i quali era stato necessario il ricovero all’ospedale Versilia venendo poi trasferita al San Camillo. Le sue condizioni non erano delle migliori, ma nei giorni prossimi al suo ultimo compleanno stava bene, era particolarmente vispa, così come testimoniato anche da un video condiviso dal Brosio stesso sulla sua pagina ufficiale Facebook, dove sono tutti intenti i ospedale a festeggiare insieme il suo compleanno. Purtroppo, poi, la situazione pare sia andata peggiorando. Ricordiamo che la donna aveva acquisito anche una certa notorietà nella televisione, grazie alla partecipazione, al fianco del figlio, al programma Quelli che il calcio’ su Rai2 e registrando con lui anche spot pubblicitari.

Paolo Brosio, è morta la mamma Anna: età, malattia, il miracolo della Madonna

L’annuncio della morte a Mattino Cinque

L’annuncio della sua morte è avvenuto nelle ultime ore di oggi su ”Mattino Cinque, da parte di Federica Panicucci: “Nella nottre, poche ora fa è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo”. Anche il sacerdote che era in studio ha voluto dire qualcosa: “Ho sentito Paolo ieri sera e mi ha chiesto di pregare. L’ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perché Dio lo aiuti in questo momento”.

Chi era Anna Marcacci, la madre di Paolo Brosio

Anna Marcacci era nata a Marina di Pisa, da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con il figlio Paolo, dopo aver trascorso però ben 30 anni a Piemonte con il marito Domenico Ettore Brosio. Come vi abbiamo raccontato ad inizio articolo, di recente aveva avuto dei problemi di salute per i quali era stato necessario il ricovero all’ospedale Versilia venendo poi trasferita al San Camillo di Forte dei Marmi. Anna era una donna di grande e forte fede. Più volte ha raccontato di essere stata in pellegrinaggio a Medjugorje a pregare per convertire anche Paolo.