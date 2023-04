Paolo Brosio, chi è la mamma Anna: età, malattia, il miracolo della Madonna

È tutto pronto per una nuova puntata del talk show più amato dagli italiani: “Oggi è un altro giorno” con la conduzione della bravissima Serena Bortone. Tra gli ospiti speciali di oggi, arriverà in studio anche il celebre Paolo Brosio. Oggi racconterà tutto sulla sua fede e le apparizioni mistiche iniziate a Medjugore. Non solo, racconterà anche del miracolo che ha salvato sua madre. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco cosa è successo davvero!

Paolo Brosio e la fede

Paolo Brosio è il celebre giornalista e scrittore di 66 anni che tutti conosciamo. Ha fatto molto parlare di sé dopo la partecipazione all’Isola dei famosi e alcuni episodi che lo hanno messo al centro del gossip. Fra questi, la sua improvvisa conversione al cristianesimo e le numerose apparizioni della madonna. Ha raccontato spesso il momento della conversione, arrivata come una rivelazione in un momento tragico della sua vita. Si trovava a un bivio dopo una vita fatta di eccessi: alcool, droghe e sesso sfrenato. Eppure, una notte, durante un’orgia, è successo qualcosa: “Ho sentito una voce che mi diceva di smetterla, allora sono impazzito. Ho cacciato tutti dalla mia casa a Torino e mi sono messo a pregare l’Ave Maria alle tre di notte”. Da qua, sono state numerose le apparizioni della madonna che lo hanno colpito.

Chi è la mamma Anna? La storia della malattia

Paolo Brosio non ha mai avuto un buon rapporto con sua madre e per molti anni il loro rapporto è stato decisamente incrinato. Tuttavia, dopo la conversione al cristianesimo, il giornalista ha deciso di instaurare un nuovo rapporto con lei. Come racconta sempre, grazie all’aiuto della Madonna, ha ritrovato l’amore di sua madre. In questo, sono stati essenziali i tantissimi viaggi a Lourdes e Medjougorje che gli hanno indicato la via, come ha raccontato in numerose interviste. Sua madre si chiama Anna Marcacci e all’età di 101 anni è stata colpita da un infarto. L’evento è accaduto ad ottobre del 2022 e la notizia ha sconvolto tutti.

Il miracolo della Madonna

Il giorno dell’infarto è stato tragico in casa Brosio, lui ha di recente raccontato i dettagli della vicenda: si trovavano a casa quando la madre è svenuta, ha smesso di rispondere e di dare segnali di vita. A quel punto, Brosio ha raccontato di aver chiamato subito il loro medico, il primario dell’Ospedale San Camillo, vicinissimo alla loro casa a Forte dei Marmi. “In quelle ore ho pregato tanto la madonna e i destino ha voluto che il medico si trovasse proprio nei paraggi. In pochi minuti il Dottor Maggi ci ha raggiunti e ha fatto un’iniezione a mia madre”, ha raccontato. Le sue dichiarazioni sono state: “Considerando i 102 anni di mia madre e la provvidenzialità del tutto, questo è un miracolo della medicina e del cielo. Ci ha aiutati la Madonna e le mie preghiere sono state ascoltate”.