Parapendista trascinato dal vento finisce imbrigliato in un albero: la corsa dei soccorsi

È rimasto incagliato mentre era intento nella discesa quando una folata di vento lo ha deviato dal corso.

Un’esperienza ad alta quota ma anche con una buona dose di brividi freddi per un parapendista che, domenica scorsa, è rimasto impigliato mentre era impegnato in una discesa a terra. Salvifico l’intervento dei carabinieri della stazione di Pontinia, in provincia di Latina, che, vista l’emergenza, sono giunti in suo soccorso.

Parapendista rimasto incagliato: soccorso da carabinieri e vigili del fuoco a Pontinia

Nel corso del pomeriggio di domenica 17 marzo, i carabinieri della Stazione di Pontinia e i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona campestre, precisamente sulla Strada della Foresta, per soccorrere un parapendista che durante la discesa, a causa di un mutamento del vento, era rimasto impigliato su di un albero. L’uomo fortunatamente non ha riportato traumi o lesioni.

Parapendio: i rischi per chi lo pratica

Sempre più persone si improvvisano nel parapendio senza conoscere le dovute precauzioni, necessarie per praticarlo. Anche se il tasso di mortalità è molto basso, paragonabile a quello che si registra per chi guida, tuttavia spesso i piloti si lasciano sedurre dall’altaquota dimenticando che i rischi per chi pratica parapendio sono sempre presenti.

Il Bfu, conosciuto come “Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni” (l’ente che si occupa di ridurre il numero di infortuni gravi) ha dimostrato che tra il 2011 e il 2020 in Svizzera si sono contati solamente 8 incidenti fatali su 181 registrati. Oggi si conta una media annuale di meno di 1 incidente fatale su 10.000 piloti, per comprendere meglio il tasso di mortalità a confronto con altri sport:

Trekking: 52

Alpinismo: 24

Balneazione, nuoto: 23

Sci escursionismo: 19

Camminare o passeggiare: 4

Tuttavia esistono comunque delle norme che bisogna osservare per essere in sicurezza: dall’imbragatura necessaria, alle regole di pronto soccorso, fino alla precedenza dei piloti a destra.