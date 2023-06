Parata del 2 Giugno, sparita l’aiuola tricolore a piazza Venezia: Gualtieri infuriato

Da settimane andavano avanti le prove per la Parata del 2 Giugno, dove le forze armate italiane avrebbero sfilato alla vista del Presidente della Repubblica, Una data cui il sindaco Gualtieri teneva molto, cercando di organizzare e tenere decorose quelle aree del Centro Storico di Roma dove sarebbe passata la Rivista Militare. Un tentativo fallito però, considerato come a piazza Venezia è sparita la storica aiuola tricolore che veniva sistemata per l’evento.

Sparita l’aiuola tricolore per la Parata del 2 Giugno

L’aiuola sarebbe dovuta comparire a piazza Venezia, dove all’interno del prato in mezzo all’isola pedonale sarebbe sorta la bandiera italiana, composta da erbe di colore verde, bianche e rosse. Oggi però la sorpresa: di quella bandiera sul prato, compariva solo lo spazio di colore verde. Degli altri due colori, nessuna traccia. Uno spettacolo subito osservato dai giornali nazionali, visto poi anche da quelle istituzioni italiane – tra cui il presidente Sergio Mattarella – che hanno portato i propri omaggi alla all’Altare della Patria.

L’incidente organizzativo

Ad avere la responsabilità di quell’installazione con i colori dell’Italia, per l’occasione, era l’Ufficio Giardini di Roma Capitale. Gli operatori dell’organismo capitolino, infatti, già dagli scorsi giorni avrebbero dovuto installare la pianta con i colori della nostra bandiera. Nonostante le prove della Rivista Militare andavano avanti da diversi giorni, se non settimane, di quella pianta però mai c’è stata traccia a piazza Venezia. Tutto ciò, in una condizione e un disagio che Roberto Gualtieri ha preso coscienza a pasticcio avvenuto.

Il sindaco Gualtieri contro il servizio giardini

L’incidente amministrativo è gravoso, specie perché Roma deve dimostrare di possedere l’organizzazione di ospitare grandi eventi come il Giubileo 2025 e soprattutto vincere la possibilità di organizzare l’EXPO 2030. Un episodio, quello avvenuto, imbarazzante e che rischia di affossare l’immagine della Capitale. Lecita quindi l’arrabbiatura di Roberto Gualtieri, che avrebbe chiesto delucidazioni all’Ufficio Giardini sull’incidente avvenuto.

Foto: R.M.