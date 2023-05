Parcheggiatori abusivi all’assalto dei BNL di tennis a Roma, arrestato un uomo al Foro Italico

Aveva provato a far pagare i posteggi su strisce bianche nella zona del Foro Italico, venendo però scorto prontamente dalle forze dell’ordine di Roma. E’ la storia legata all’arresto di un parcheggiatore abusivo, che tramite i BNL di tennis voleva provare a incrementare il proprio business con il pizzo delle auto in sosta. In una Capitale blindata per l’evento sportivo, il soggetto è stato subito individuato e fermato dalle forze dell’ordine, che lo hanno colto in flagranza mentre chiedeva con insistenza soldi agli automobilisti che volevano parcheggiare.

Parcheggiatori abusivi all’assalto dei BNL di tennis a Roma

Questa mattina una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia di Roma Capitale ha arrestato un parcheggiatore abusivo in piazza Maresciallo Giardino. Gli agenti, durante i consueti servizi per gli Internazionali del tennis a contrasto di questo tipo di illeciti, hanno notato l’uomo avvicinare diverse persone per chiedere loro dei soldi. Il parcheggiatore, un cittadino di nazionalità italiana di 36 anni, alla richiesta dei documenti ha cercato di reagire per sottrarsi ai controlli ma è stato bloccato e arrestato. Il 36enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in attesa del processo per direttissima che si terrà domani mattina.

L’azione dei parcheggiatori abusivi nella Capitale

Grandi eventi sportivi, concerti, location dove si riunisce puntualmente la movida romana. Ogni occasione è buona per provare a estorcere denaro a chi vuole assistere a queste manifestazioni, chiedendo un pagamento per poter posteggiare le auto. Non pochi spicci da parte delle persone, ma bensì la richiesta di 5/10 euro per poter tenere la propria automobile in prossimità dei locali. Guai a non lasciare quei soldi nelle mani dei parcheggiatori abusivi, pronti a vandalizzare le automobili in caso di “offerte monetarie” assenti o considerate non all’altezza.

Una Città Eterna invasa dal racket dei parcheggi

Non importa in quale quadrante di Roma ci si trovi, ma è scontato come puntualmente qualche parcheggiatore abusivo arrivi al tuo sportello per chiederti i soldi. Indistintamente da strisce blu o bianche, questa è la dura realtà che vivono diversi quartieri capitolini: la zona dello stadio Olimpico, Ponte Milvio, l’Eur, Ostia, l’area delle discoteche nella zona di via Ostiense. Tutte accomunate dalla presenza massiccia di parcheggiatori abusivi, pronti anche alla violenza pur di sottrarre illecitamente denaro.