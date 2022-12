Partorisce e muore la vigilia di Natale: Elena aveva 27 anni

Tragedia di Natale. Uno striscione affisso davanti alla chiesa in cui è stato dato l’ultimo saluto a Elena Fiore testimoniava tutto il dramma di una vicenda a cui i membri della comunità ancora stentano a credere: “Di tragedie cosi non ne possiamo più”. Lei, Elena, una giovane mamma calabrese, è morta a soli 27 anni dopo aver messo al mondo il suo bimbo all’ospedale di Cosenza. La frase, indelebile nei cuori di chi la conosceva, racchiude al suo interno tutto il dolore, lo sgomento e lo strazio di una famiglia che si apprestava ad accogliere una nuova vita, quella di suoi figlio. Tutta la comunità di Acri si stringe in una abbraccio intorno ai suoi cari.

Giudice trovata morta in casa a S. Stefano: Francesca Ercolini aveva 51 anni

Elena, morta a 27 anni dopo il parto

Elena, la giovane donna, si è spenta mercoledì scorso, dopo quattro giorni di agonia all’interno dell’ospedale all’Annunziata di Cosenza. Giorni difficili, tremendi, durante i quali la donna è rimasta in coma senza più riprendere conoscenza. I referti medici parlano di una emorragia cerebrale che le ha lasciato nessuno scampo, proprio mentre stava per portare a termine la gravidanza, a poche settimane da un evento che aveva atteso tanto. Elena si trovava, infatti, all’ottavo mese di gravidanza quando all’improvviso era stata colpita da un malore: si trovava in casa assieme ai suoi familiari, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. Dopo quel primo attacco, i soccorsi l’avevano trasportata al presidio dell’Annunziata, dove però la donna era giunta in condizioni già disperate.

Il dolore di un’intera comunità

Per tale ragione, i medici avevano deciso di intervenire immediatamente con un parto cesareo per cercare di salvare la vita del bimbo che, ora, fortunatamente, sta bene, in buone condizioni. Poi, l’inizio del vero dramma: la 27enne è rimasta ricoverata per quattro giorni in ospedale dove si è spenta mercoledì scorso, senza poter neppure salutare e conoscere la sua creatura. Inutile parlare del dolore dei familiari, inesprimibile, inimmaginabile. Ieri, in tanti si sono riuniti in chiesa per dare a Elena Fiore, l’ultimo saluto.