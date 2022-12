Roma, terribile scontro tra due scooter: 20enne in coma. I familiari: ‘Aiutateci a capire cosa è successo a Filippo’

Un terribile incidente. Uno scontro tra due scooter, avvenuto a Roma, in via Leone IV, mercoledì 23 novembre, in zona Prati. L’urto ha coinvolto due scooter, che stavano percorrendo la strada in direzioni opposte. Il primo, uno Yamaha Xenter 150, viaggiava in direzione di Piazza Risorgimento, l’altro, una Honda SH 150, che procedeva in direzione Via della Giuliana. A bordo dello Xenter si trovava Filippo, un ragazzo di 20 anni, rimasto gravemente ferito a seguito dell’incidente.

Sul posto arrivano i soccorsi, portano il giovane in ospedale in codice rosso. Filippo è gravissimo, è in coma. Adesso, a distanza di 17 giorni, ancora non si è risvegliato. E i familiari sono disperati. Vorrebbero capire cosa è successo. Vorrebbero che Filippo riaprisse gli occhi e tornasse a sorridere come sempre.

La ricerca dei testimoni

“Filippo è un ragazzo di 20 anni, da quel giorno non si è ancora risvegliato, ricoverato in coma – scrivono i parenti attraverso un post pubblicato su Facebook – La sua vita è appesa ad un filo. Non si conoscono le dinamiche dell’incidente e i genitori di Filippo stanno cercando chiunque possa aiutarli, chi, passando di lì quel giorno, abbia assistito all’incidente.

Potete contattarmi in privato per qualsiasi informazione: anche se piccoli dettagli, potrebbero risultare importanti per capire la dinamica dell’incidente. Grazie a tutti coloro che condivideranno il mio post”.