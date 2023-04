Pasqua con la svastica: ragazzini di 12 anni ‘compongono’ la croce uncinata nel parco giochi

Frosinone. Un giorno di Pasqua che certamente verrà ricordato per molto tempo nella provincia, precisamente a Monte San Giovanni, dove nella notte di ieri è comparsa una svastica in piazza, fatta con i tappetini di gomma del vicino parco giochi. E la cosa peggiore, è che possa essersi trattato di bambini, ragazzini, che non dovrebbero avere nulla a che fare con simboli così pericolosi e altamente ideologizzati, e che fanno tremare solamente al pensiero.

Roma, proseguono tensioni politiche nelle scuole: studenti puliscono il muro da una svastica

Pasqua con la svastica in provincia di Frosinone

Un gesto assurdo, spaventoso, soprattuto se si pensa che proviene da bambini. Un lavoro minuzioso, di precisione, completato in poco meno di un’ora da almeno 4 ragazzini, forse di età compresa tra i 12 e 13 anni. Il fatto è stato scoperto nella mattinata di ieri, domenica 9 aprile, e segnalato immediatamente ai carabinieri dal sindaco Emiliano Cinelli. Sull’orario della vicenda, molto probabile che il fatto sia avvenuto intorno alla mezzanotte, orario in cui i fedeli sono usciti dalla chiesa al termine della veglia pasquale e tutto era ancora in ordine stando alle testimonianze di chi passava di lì. Il tutto poi, all’interno di una comunità nella quale la memoria della guerra è ancora molto vivida: Monte San Giovanni Campano, infatti, è un centro del frusinate con circa 13 mila abitanti, decorato con medaglia di bronzo al merito civile per gli episodi della II Guerra Mondiale nei quali la popolazione si distinse.

Il commento del Sindaco di Monte San Giovanni Campano

Un gesto assurdo e senza senso che ha inevitabilmente provocato la reazione del primo cittadino Emiliano Cinelli : “Come sindaco di Monte San Giovanni Campano condanno fermamente il vile gesto di chi tenta di mettersi in mostra con argomenti di cui non sa nemmeno il significato e con il solo risultato di aver distrutto lo spazio giochi dei bambini”.