Passeggiata fatale a Roma, anziano stroncato da un malore mentre camminava al Tufello

Tragedia al Tufello, dove un anziano signore si è spento per un malore. Al momento del decesso, probabilmente dovuto a un arresto cardiaco, l’uomo era impegnato a camminare lungo piazza di Monte Gennaro, a pochi passi da via della Bufalotta. Inutili i soccorsi sul posto, che hanno potuto constatare solamente la morte dell’anziano nonnino sul manto stradale.

Il malore dell’anziano al Tufello

Era uscito dopo pranzo da casa, probabilmente per digerire e sgranchirsi le gambe. Mentre camminava a pochi passi da via della Bufalotta, un forte dolore al petto. Un malore che ha praticamente stroncato nel giro di pochi secondi quella persona, risultato essere un anziano ottant’anni. Il forte dolore al petto che si è portato via il nonnino, prima lo ha fatto inginocchiare sul manto stradale, poi nel giro di pochi istanti stramazzare al suolo, con la vita che spirata via nel tempo di poche frazioni di secondo.

Il tentativo di soccorso

Tutto questo è avvenuto sotto gli occhi dei passanti e dei residenti della zona, che però non hanno potuto cambiare l’esito della dipartita del signore. Subito i testimoni del gravoso malore, hanno allertato il 112, che nel giro di pochi minuti ha fatto arrivare sul posto i paramedici del 118 e la volante della Polizia di Stato proveniente dal comando di Fidene. Anche in questo caso, ai soccorritori del 118 non è rimasto altro che confermare il decesso dell’uomo, che non ha risposto a nessuna manovra di rianimazione.

Le cause della morte

Per chiarire le cause del decesso, su cui diventa sempre più plausibile l’ipotesi di un arresto cardiaco, servirà aspettare l’esito dell’autopsia. La salma dell’80enne, dopo l’intervento dei soccorsi, è stata portata via dalla Polizia Mortuaria e trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale. L’Autorità Giudiziaria dovrà confermare il decesso per infarto, o aprire un’indagine legata a seconde ipotesi sulla morte dell’uomo.