Paura a Bracciano: esplosione in una villa, ci sono feriti

Paura oggi a Bracciano dove si è verificata un’esplosione all’interno di una villa. E’ successo intorno alle ore 12.00 di oggi, sabato 16 aprile 2022 in Via Fra Giovanni. A causarla probabilmente una fuga di gas all’interno del locale cucina. All’interno dell’immobile erano presenti un uomo e una donna che sono rimasti feriti anche se fortunatamente in modo non grave. L’edificio, a causa di quanto accaduto, risulta inagibile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bracciano che indagano sull’accaduto e i Vigili del Fuoco.

