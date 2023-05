Paura a Colleferro, 16enne si accascia a terra dopo l’ennesimo drink: nei guai titolare e cameriera

Lo chiamano binge drinking, ovvero l’abuso di alcol da parte (spesso) di giovani e giovanissimi durante il weekend. L’ultimo caso arriva da Colleferro dove l’altra sera una minorenne ha accusato un malore a seguito dell’ennesimo drink buttato giù mentre si trovava con gli amici. E così la serata all’insegna dell’alcol è finita per lei in Ospedale mentre per i responsabili, coloro che le hanno servito da bere senza accertarsi della sua età, o peggio, facendo finta di nulla, sono stati denunciati.

Abuso di alcol a Colleferro, 16enne in Ospedale dopo il malore

Il tutto è successo l’altra sera, alle ore 22.30, al centro di Colleferro. La ragazza, di 16 anni, mentre era in compagnia dei suoi amici, ha evidentemente alzato troppo il gomito ingerendo un bicchiere dietro l’altro. Prima di sentirsi male e accasciarsi al suolo. Immediatamente è scattato l’allarme: la giovane è stata prima soccorsa dai suoi amici che, resisi conto della gravità della situazione, hanno attivato i soccorsi e riferito ai Militari della Radiomobile dei Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, dove avevano acquistato da bere.

Ostia, il pranzo di famiglia sfocia in una furibonda lite: 40enne drogato e alcolizzato ferisce anche due agenti (ilcorrieredellacitta.com)

Nei guai titolare e cameriera del locale

I carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati come sempre nel fine settimana nei controlli specie nelle zone della movida, hanno così denunciato una 65enne e una 20enne, rispettivamente titolare di esercizio pubblico e cameriera, per aver somministrato bevande alcoliche alla minore. Approfonditi gli accertamenti i Miliari hanno infatti identificato sia la titolare dell’esercizio – che ha consentito che ciò accadesse – sia la cameriera del locale che di fatto aveva servito da bere al tavolo; la posizione di entrambi è ora al vaglio dell’A.G. di Velletri. Nei confronti della titolare dell’esercizio è scattato anche una sanzione amministrativa pari a 308 euro per non aver esposto all’interno dell’attività la licenza di somministrazione alimenti e bevande.

Stalking, minacce, aggressioni e abuso di alcol e droga: scattano 4 arresti e 6 denunce (ilcorrieredellacitta.com)