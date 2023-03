Ragazza di 18 anni muore dopo la festa alcolica: letale il mix di superalcolici

Muore per uso sconsiderato di alcol bevuto a una festa, mescolato a farmaci. Quella che doveva essere una sera di divertimento si è trasformata in una tragedia: la mattina di lunedì 6 marzo una ragazza di soli 18 anni è stata trovata in condizioni disperate in un’abitazione. Nonostante i soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. Ieri è stata eseguita l’autopsia sul suo corpo per accertare le cause del decesso e il risultato è stato sconvolgente. Ecco cosa è successo quella tragica domenica sera.

Trovata morta una ragazza di 18 anni

Un’altra tragedia legata all’abuso di alcolici fra i più giovani, che ogni anno costa decine di vite in tutta Italia. Questa volta siamo nella provincia di Monza, dove, lunedì scorso è stata segnalata la presenza di una ragazza in arresto cardio circolatorio. L’ambulanza si è precipitata sul posto e ha trasportato la giovane in ospedale, ma una volta arrivata nella struttura di San Gerardo, nonostante gli sforzi dei medici per salvarle la vita il cuore della ragazza ha smesso di battere ed è deceduta dopo pochi minuti.

La festa alcolica e il mix letale

Ieri mattina è stata eseguita l’autopsia sul corpo della ragazza e la diagnosi della morte è stata inequivocabile: aveva abusato di diversi tipi di superalcolici, ed è stato proprio il mix letale a costarle la vita. Secondo gli accertamenti, infatti, pare che assieme all’alcol avesse assunto anche diversi farmaci, che risultano mortali se mescolati ai superalcolici. Forse, nella sua ingenuità, lei e i suoi amici non hanno pensato alle gravi conseguenze a cui sarebbe andata recandosi a una festa degenerata oltre ogni limite.

Le indagini della polizia

La polizia ha subito avviato un’indagine per cercare di capire le dinamiche della serata e individuare i soggetti coinvolti. Non sono ancora stati identificati gli altri partecipanti alla festa, ma la perquisizione nella casa dove è stato trovato il corpo della giovane ha portato a risultati molto chiari. Le forze dell’ordine hanno ritrovato grandi quantità di superalcolici e di farmaci. Probabilmente si trattativa di una festa con numerosi invitati all’insegna del divertimento sfrenato, ma la situazione è degenerata fino alla tragedia. Rimangono in corso ulteriori accertamenti.