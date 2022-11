Roma, boom di multe nella notte: guida in stato di ebrezza e alta velocità, oltre 450 sanzioni

Boom di contravvenzioni nella notte da parte degli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale impegnati in una serie di controlli sul fronte della sicurezza stradale. Tante le violazioni riscontrate al codice della strada, molte delle quali inerenti al superamento dei limiti di velocità e alla guida in stato di ebrezza (o comunque con tassi alcolemici non conformi alle normative). In tutto sono stati circa 3.000 gli accertamenti totali. Ma ecco il dettaglio.

Si corre troppo e si guida in stato di ebrezza a Roma

In totale sono state elevate 458 sanzioni, delle quali 380 per superamento dei limiti di velocità. Più di 40 le persone invece sorprese alla guida con un tasso alcolemico non conforme ai limiti consentiti, aspetto che ha comportato il relativo ritiro delle patenti e denunce per alcuni conducenti.

I controlli alle attività commerciali

Parallelamente i caschi bianchi hanno rivolto l’attenzione anche ai pubblici esercizi in particolare nella zona di Trastevere. Qui sono stati poco meno di 100 gli esercizi di vicinato e di somministrazione colti in violazione delle normative vigenti, tra cui alcuni minimarket sorpresi a vendere oltre l’orario consentito. Infine, nell’ambito degli accertamenti per la vendita ed il consumo di bevande alcoliche, sono state 13 le sanzioni elevate, a cui si aggiungono quelle per ampliamenti illeciti delle superfici di somministrazione, schiamazzi in strada e musica ad alto volume.