Guida sotto effetto di droga a Corso Francia: due persone denunciate dalla Polizia

Serata di controlli quella di ieri da parte della Polizia a Corso Francia a Roma (teatro di diversi incidenti mortali negli ultimi tempi, tra cui la tragedia di Gaia e Camilla). In particolare gli agenti della Polizia di Stato del Distretto di zona, insieme al personale della Polizia Stradale e squadra Cinofili, hanno effettuato diversi posti di controllo.

Il bilancio dei controlli

Gli equipaggi, muniti di alcol-test e precursori di droghe, hanno identificato 130 persone e controllato 95 veicoli. Undici le contravvenzioni al Codice della Strada elevate, 1 persona segnalata per uso di stupefacenti con sequestro di circa 10 grammi di marijuana.

Guida sotto effetto di droga

Due invece le persone che sono state denunciate per guida sotto l’effetto di stupefacenti. La Questura, da quanto si apprende, predisporrà analoghi servizi anche nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di contrastare le violazioni al codice della strada con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e/o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.