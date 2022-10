Testaccio e Piazza Bologna: 7 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza, denunciati due ladri

Controlli agli automobilisti, verifiche all’interno degli esercizi commerciali e prevenzione di ogni forma di illegalità e degrado. Carabinieri impegnati nei quadranti di Testaccio e Piazza Bologna in due distinti servizi straordinari di monitoraggio del territorio. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire episodi di mala movida, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Complessivamente nel corso dell’attività sono state identificate circa 350 persone, controllati circa 60 veicoli e eseguite verifiche in 12 esercizi commerciali.

Guida in stato di ebrezza a Testaccio

Nell’area di Testaccio, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno ritirato le patenti di guida a due soggetti, poiché sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture con tasso alcolemico superiore al consentito dal codice della strada. Successivamente i militari hanno controllato diverse attività commerciali senza riscontrare irregolarità.

Arrestati due ladri a Piazza Bologna

Nel quadrante di Piazza Bologna, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due soggetti, sorpresi subito dopo aver rubato il portafoglio ad una giovane studentessa.

Gli altri controlli

I controlli alla circolazione stradale effettuati dai militari, hanno portato al ritiro di altre 5 patenti, per guida in stato di ebrezza alcolica. Nel corso delle verifiche presso i locali del quartiere, i Carabinieri hanno identificato anche i numerosi clienti, imbattendosi in alcuni casi in soggetti di interesse operativo, e sanzionato 4 esercizi commerciali responsabili, a vario titolo, di violazioni in materia di asporto e somministrazione e per non aver posto in essere tutte le cautele possibili onde evitare il disturbo della quiete pubblica. Nello stesso contesto quattro giovani sono stati multati dopo essere stati trovati in possesso di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale.