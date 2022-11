Schianto nella galleria Giovanni XXIII, uomo in codice rosso: strada chiusa per ore

Grave incidente stamattina, sabato 12 novembre 2022, nella galleria Giovanni XXIII a Roma. Il sinistro si è verificato intorno alle 5.40 ed ha coinvolto due autovetture con altrettante persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il sinistro

Lo scontro si è verificato esattamente all’incrocio con Via della pineta sacchetti. La galleria è rimasta chiusa diverse ore, in direzione Trionfale, per poi essere riaperta intorno alle 9,20 circa. Nell’incidente, avvenuto tra una Smart e una Fiat 500, ha provocato il ferimento di una donna (codice 3, azzurro, non grave) portata per precauzione al San filippo neri e quello di un uomo – che ha avuto la peggio – trasportato in codice rosso al Gemelli.

Ancora incidenti gravi a Roma e nel Lazio

Quello di oggi è soltanto l’ultimo incidente in ordine di tempo accaduto in questi giorni sulle strade della Capitale. Tre giorni fa, sull’Ardeatina, a seguito di un violento scontro auto-moto un 37enne era finito in gravissime condizioni. Lo stesso giorno una ragazza era caduta dal monopattino sbattendo la testa mentre ieri pomeriggio, spostandoci in questo caso in Provincia, un uomo di 55 anni è morto dopo essersi schiantato con lo scooter contro un palo.