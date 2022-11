Roma, incidente sul monopattino: cade e sbatte la testa, ragazza finisce in ospedale

Si trovava a bordo del suo monopattino elettrico, di quelli che stanno invadendo la Capitale (e non solo), quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Ed è caduta a terra, rimanendo ferita. Questo è quello che è successo ieri sera, intorno alle 20.30, a Roma, più precisamente sul lungotevere degli Anguillara.

Incidente con il monopattino sul lungotevere degli Anguillara

La ragazza, pare una studentessa universitaria, si trovava a bordo del monopattino, all’altezza di Ponte Cestio, quando ha perso il controllo del mezzo. Ed è caduta a terra, sbattendo la testa. Fortunatamente, non è in condizioni gravissime: è stata portata in ospedale, al San Giovanni, in codice giallo, dove i medici si stanno prendendo cura di lei. Ora, in ogni caso, spetterà ai caschi bianchi del I Gruppo Centro fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica.

Sempre più incidenti con il monopattino

Sono sempre più frequenti gli incidenti con il monopattino. Alcuni, purtroppo, hanno avuto un tragico epilogo. Come quello di domenica 3 maggio scorso, dove un ragazzo di 24 anni ha perso la vita: il sinistro mortale è avvenuto in viale di Tor di Quinto all’altezza del civico 119. Ed è qui che c’è stato lo scontro tra una vettura e il mezzo a due ruote. Un impatto terribile e fatale, che non ha lasciato scampo a Matteo Taglienti, un soldato di appena 24 anni morto sul colpo.