In bici in piena notte sull’Aurelia, ciclista travolto: è grave. Caccia al pirata della strada

Era in bici in piena notte quando è stato travolto da un’auto che è poi fuggita via. E’ successo intorno all’una e quaranta nel Comune di Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri. Allertato anche l’elisoccorso che ha trasportato il ciclista al Gemelli di Roma. Gravi le sue condizioni.

L’incidente in Via Aurelia Sud

Il sinistro si è verificato lungo la Via Aurelia Sud. Il ciclista ha 31 anni ma al momento non ci sono ulteriori informazioni circa le sue condizioni di salute. In corso gli accertamenti dei Carabinieri per far luce sull’accaduto.

Due sinistri gravi nelle ultime ore

Nelle ultime ore sulle strade Regionali si sono verificati diversi incidenti gravi. Ieri, sempre in Provincia, un uomo è morto dopo essersi schiantato contro un palo mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Stamani invece, spostandoci a Roma, la galleria Giovanni XXIII è stata chiusa a seguito di uno scontro tra due auto che ha provocato il grave ferimento di un uomo.