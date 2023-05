Paura a Pomezia, prima l’esplosione, poi le fiamme: a fuoco appartamento (FOTO E VIDEO)

Momenti di paura nella tarda serata di oggi, 4 maggio, a Pomezia, quando poco prima delle 23:00 un’esplosione si è sentita in tutto il quartiere di Nuova Lavinum, in via Ugo La Malfa. Subito dopo le fiamme e poi una colonna di fumo, visibile in quasi tutta la città.

Pochi minuti dopo le sirene dei carabinieri, dei vigili del fuoco e di un’ambulanza hanno risuonato per le strade di Pomezia, allertando di cittadini. L’allarme era infatti stato dato immediatamente dai vicini di casa, terrorizzati da quanto era successo nell’appartamento al sesto piano della scala Q.

I soccorsi

Sul posto sono quindi arrivati i militari dell’Arma del Comando di Pomezia con diverse pattuglie e i pompieri con l’autoscala e diverse l’autobotti, oltre all’ambulanza. I vigili del fuoco sono saliti nell’abitazione attraverso l’autoscala, per mettere in salvo la donna che vive al sesto piano. Una persona che, a detta dei residenti del complesso di case popolari, più volte avrebbe creato problemi. “Poteva fare una strage…”, commenta qualcuno. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l’incendio, né gli effettivi danni, che sembrano comunque essere ingenti. Sembrerebbe infatti che gran parte dell’abitazione sia andata distrutta.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio, mentre una coltre di fumo si è levata in cielo e gli abitanti della palazzina sono invece scesi per paura che ci fossero altre esplosioni. Fortunatamente sembra non ci siano stati feriti. Si tratta delle stesse palazzine dove qualche giorno fa era andato Vittorio Brumotti con la troupe di Striscia la Notizia, insieme a Don Coluccia, per testimoniare il degrado e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In quell’occasione i carabinieri arrestarono in flagranza di reato due persone, tra cui un minorenne.