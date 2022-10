Paura a Priverno: rissa tra 20 persone davanti a un bar finisce a coltellate

Paura a Priverno in provincia di Latina, dove 20 persone hanno dato il via a una rissa, finita a coltellate. Sei dei partecipanti ora non potranno più frequentare locali notturni e di pubblico intrattenimento.

Rissa tra 20 persone a Priverno: 2 uomini accoltellati

Il Questore di Latina, su proposta della Stazione Carabinieri di Priverno (LT) e dopo l’attenta valutazione degli atti di indagine da parte degli specialisti della Divisione Anticrimine, ha dato tempestiva applicazione a 6 persone alle nuove forme di DASPO introdotte dall’ultimo “Decreto Sicurezza” riguardanti il mondo della movida e dei locali pubblici.

Sono stati emanati sei Daspo Urbani nei confronti di 6 persone di età compresa tra i 25 e i 35 anni: due cittadini di nazionalità italiana, due di nazionalità egiziana e due di origine albanese, resisi responsabili di aver partecipato ad una violenta rissa ingaggiata da circa 20 persone, iniziata davanti ad un bar situato nel centro di Priverno, al termine della quale due dei partecipanti riportavano ferite da arma da taglio.

I partecipanti non potranno frequentare locali notturni: multe fino a 20mila euro

Per tali fatti gli uomini sono stati denunciati per il reato di rissa e lesioni aggravate. Scatta così il divieto, per il periodo loro imposto, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti nell’area del centro urbano del Comune di Priverno (LT). In caso di violazione i destinatari rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.