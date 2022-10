Weekend a Latina e provincia: ecco cosa fare sabato 22 e domenica 23 ottobre, il calendario completo

Ecco gli appuntamenti più importanti nella provincia di Latina. Ecco il calendario delle manifestazioni, i festival, gli spettacoli dal vivo e molte altre attività per cittadini e turisti. Il fine settimana pontino offre sempre una variegata quantità di manifestazioni attente al territorio e alle sue eccellenze come la Sagra dei Marroni di Rocca Massima, e la Festa dell’olio a Fossanova, a grandi passioni come Vespe in Volo, o all’aspetto religioso come gli eventi pensati per l’arrivo della statua della Madonna di Fatina a Roccagorga. In preparazione di Halloween a Maenza arriva anche l’incredibile esperienza del Castello del Terrore.

Spettacolo, arte e cultura a Latina

Tanti gli eventi live da vedere, in particolare al Circolo Cittadino arriva un altro appuntamento del Latina Jazz Club con il concerto del Luca Begonia Quartet, un viaggio nella canzone napoletana proposto dall’Ardeafilarmonica e un omaggio al clarinetto al Sottoscala 9 con la Clarinight. Tornano anche gli spettacoli teatrali per i nostri ragazzi con il primo appuntamento della stagione Famiglie a Teatro a Priverno. Letture e musiche dal vivo anche al Giardino di Ninfa in occasione della Giornata Europea dei Parchi Letterari.

Ci sarà anche grande spazio alla cultura nel weekend, con ben due presentazioni di libri: Una Salita per Amore ad Aprilia e l’incontro con tre autori al MUG di Latina per parlare del tema della migrazione; e spazio all’arte con l’esposizione straordinaria della Spada di Cesare Borgia al Castello di Sermoneta, gli ultimi giorni di mostra della bipersonale degli artisti Fernando Falconi e Pasquale Simonetti allo Spazio COMEL di Latina e l’iniziativa Abitare il Museo al Giacomo Manzù.

Foto: @The factory 1944