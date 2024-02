Paura al Tuscolano, incendio in via Anzio: falegnameria avvolta dalle fiamme

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 20 febbraio, a via Anzio, in zona Tuscolana, per un vasto incendio. A bruciare è stata una falegnameria in disuso.

L’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco è scattato intorno alle 19 e sono state immediatamente inviate sul posto 2 APS, 3 autobotti, 1 autoscala e il TA, trasporto autoprotettori. Quando i soccorsi sono arrivati hanno trovato un fuoco persistente che aveva avvolto non solo il legname ancora presente all’interno della struttura, ma anche l’altro materiale che vi era custodito.

Residenti e passanti spaventati dalle fiamme

Grande il timore per quanti si sono trovati di fronte a quella fitta colonna di fumo e dalle fiamme che hanno temuto potessero propagarsi anche nei vicini edifici. Passanti e residenti sono rimasti estremamente spaventati da quel rogo per il quale gli operatori preposti alle attività di spegnimento hanno lavorato fino a tarda ora prima di riuscire a sedare le fiamme e bonificare l’area.

I locali di quella struttura erano diventati ricovero per senzatetto: timore per le sorti dei clochard

Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 per prestare soccorso ad eventuali feriti, visto che, sembrerebbe che in quei locali stazionavano senzatetto. Per fortuna, però, nessuna persona sembra sia rimasta coinvolta dall’incendio sulla cui origine, come di consueto, sono in corso indagini. Ancora ignote, infatti, le cause dell’incendio.