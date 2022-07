Paura in montagna: due donne disperse e poi recuperate in elicottero dai pomperi

Roma, paura in montagna. Un ‘escursione che poteva concludersi nel più tragico degli epiloghi, quella che ha visto protagonista due donne. Quest’ultime si erano perse ieri pomeriggio ma, fortunatamente, sono state salvate grazie al provvidenziale intervento aiuto dei Vigili del Fuoco.

Leggi anche: L’escursione ai Castelli si trasforma in incubo: arriva la notte e il 21enne si perde nel bosco

Due donne si smarriscono durante un’escursione: i fatti

Siamo a San Polo dei Cavalieri, sulla SP11 via Monte Gennaro. Qui la Squadra operativa intorno alle 9 ha inviato diverse squadre dei Vigili del Fuoco per il salvataggio di due donne che ieri pomeriggio si erano smarrite durante un’escursione.

I soccorsi

Momenti di paura per le malcapitate ma fortunatamente alla fine è andato tutto bene. In particolare, il recupero è stato effettuato dal personale dell’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago”, inviato sul posto in ausilio alle squadre di terra. Una volta tratte in salvo le due persone sono state assicurate alle cure del 118 per tutti gli accertamenti del caso.