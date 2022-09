Paura a Roma, fa irruzione nel negozio armato di pistola: “Consegnami l’incasso”

Con un casco verde, il volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione in un locale. Con un solo obiettivo: tornare a casa con un bel bottino, poi far perdere le proprie tracce. E ci è riuscito perché venerdì pomeriggio, poco dopo le 12, un uomo è entrato in un negozio in via del Torraccio di Torrenova, a Roma, e ha messo a segno il colpo.

Rapina in via del Torraccio di Torrenova

L’uomo, armato di pistola, ha minacciato il proprietario del locale, che intimorito ha consegnato al ladro 200 euro, il fondo cassa. Poi il malvivente è fuggito a piedi e ha fatto perdere le proprie tracce. La vittima, classe 1959, non ha riportato ferite e non è stato richiesto l’intervento del 118, mentre sulla rapina lampo indagano gli agenti di Polizia. Che ora dovranno dare un nome e un volto al bandito.

La rapina al distributore di benzina

Poco prima, sempre venerdì, due ragazzi, intorno alle 12, in via di Torrenova, hanno preso di mira un distributore Agip: si sono avvicinati con lo scooter alla pompa di benzina, poi con il volto coperto e una pistola (che successivamente è stato accertato fosse falsa) hanno iniziato a svaligiare tutto. Questa volta, però, il colpo non è andato del tutto a buon fine perché gli agenti di Polizia, che erano in zona per i controlli di routine, hanno notato i due giovani sospetti. E loro alla vista dei poliziotti hanno tentato la fuga in scooter. Ma qualcosa è andato storto perché uno dei due è caduto dal mezzo a due ruote, non è riuscito a fuggire ed è stato fermato e arrestato.