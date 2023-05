Paura sulla Tiburtina, auto divorata dalle fiamme su piazza Spinelli: chiusa la strada

Nel primo pomeriggio, un’automobile sarebbe andata in fiamme nei pressi della stazione Tiburtina di Roma. Dai primi riscontri emersi, una macchina dalle medio-piccole dimensioni avrebbe sprigionato fiamme dal vano del motore mentre attraversava piazza Altiero Spinelli. La strada, al confine tra II e IV Municipio, come sappiamo affaccia sulla famosa fermata ferroviaria romana e soprattutto dista poca distanza da due importanti arterie urbanistiche: l’omonima strada che dà il nome alla stazione e la Nuova Circonvallazione Interna.

Automobile in fiamme nella zona della Tiburtina

Secondo i primi riscontri, le richieste di aiuto sarebbero arrivate subito dopo l’ora di pranzo. Alle 15.25, una squadra dei Vigili del Fuoco si è recata presso piazza Altiero Spinelli, constatando come ci fosse un’auto in fiamme a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Subito sono intervenuti i pompieri, che con un mirato intervento hanno prima domato le fiamme all’interno dell’abitacolo e successivamente estinto il fuoco. I Vigili del Fuoco hanno approfondito l’intervento con una messa in sicurezza dell’intera strada, ovvero chiudendo al transito tutta la piazza Spinelli.

Lo scheletro di una macchina mangiata dalle fiamme

L’automobile probabilmente era una Fiat Panda, che però è stata divorata in pochi minuti dalle fiamme scaturite da sotto il parabrezza. Avendo il mezzo cominciato ad andare a fuoco mentre era in corsa, pezzi incandescenti si sono sciolti e successivamente caduti negli ultimi metri di transito dello stesso veicolo. L’automobile avrebbe lasciato tracce di plastica bruciata e incandescente per diversi metri, con residui di materiale carbonizzato anche sul guardrail. Le fiamme hanno completamente divorato gli interni dell’abitacolo, fatto scoppiare i vetri, oltre ad aver mangiato le gomme e tutta la parte anteriore del veicolo. Completamente sparito anche il paraurti anteriore, mangiato anche questo dalle fiamme. Per un incendio così insidioso, solo la fortuna ha voluto che non ci sia stato nessun ferito in questo incidente.