Perde i sensi mentre fa il bagno in mare: 19enne salvato in extremis

Poteva finire in tragedia, quella che doveva essere una domenica passata al mare. Ma per fortuna degli “angeli” hanno vegliato su di lui e lo hanno salvato. Un ragazzo di 19 anni nel pomeriggio di oggi ha rischiato di morire annegato a Sabaudia, nel tratto di mare in zona Sacramento, di fronte ai Pantani d’Inferno.

A darne notizia il sindaco, Alberto Mosca, felicissimo di come si sia conclusa la vicenda.

“Ad essere salvato dai bagnini del servizio salvataggio ‘spiagge Sicure’ – spiega il Primo Cittadino – attivato dall’Amministrazione comunale nelle spiagge libere, è stato un 19enne. Il giovane era in spiaggia con la famiglia quando è entrato in acqua ed ha perso i sensi. I bagnini hanno subito intuito che il ragazzo era in difficoltà. Si sono tuffati e hanno evitato la tragedia. Portato a riva, il ragazzo è stato messo in sicurezza in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118”.

19enne portato in ospedale

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.

“Stabilizzato sul posto dagli operatori sanitari, il paziente è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina“, conclude il sindaco Mosca. “Da una prima diagnosi non è in pericolo di vita e le condizioni sono stabili”.