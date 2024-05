Perde il controllo della moto e cade in un canale: ferito un motociclista

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, che hanno tentato di trarre in salvo il centauro.

Paura a Roma per un motociclista che questo pomeriggio è rimasto vittima di una grave caduta mentre sfrecciava su via della Stazione di Pavona, ad Albano Laziale. Intorno alle 17 di pomeriggio il centauro avrebbe perso il controllo del veicolo, cadendo rovinosamente nel canale di scolo a ridosso della strada su cui si trovava. Salvifico l’intervento dei vigili del fuoco di Roma, sopraggiunti sul posto per soccorrere l’uomo.

Motociclista cade dalla moto e finisce in un canale di scolo: elitrasportato in ospedale

La sala operativa del Comando di Roma ha inviato alle ore 17 di oggi, venerdì 3 maggio, in via della Stazione di pavona la Squadra 22/A di Pomezia per un incidente stradale, dove un motociclista, forse a causa dell’elevata velocità, ha perso il controllo della propria moto cadendo all’interno del canale di scolo delle acque che costeggiava la strada. Il personale dei vigili del fuoco, appena giunto sul posto, ha tratto in salvo la persona recuperandola e affidandola immediatamente alle cure del personale sanitario. Per poi essere elitrasportato presso l’ospedale di zona.