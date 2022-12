Perde il controllo dello scooter e precipita dal parcheggio: ragazza in codice rosso

Roma. Momenti di paura questo pomeriggio per una ragazza rimasta vittima di un terribile incidente. Era in sella al proprio scooter quando ne ha perso improvvisamente il controllo, precipitando nel parcheggio del centro commerciale. La vittima ha fatto un volo di diversi metri ed è rimasta gravemente ferita. Condotta in ospedale in codice rosso, sul posto è poi giunta la Polizia.

L’incidente sulle rampe dei parcheggi del centro commerciale

Il terribile incidente è avvenuto oggi, domenica 4 dicembre, in zona Ponte di Nona e precisamente presso la galleria commerciale Roma Est. Qui una ragazza che stava percorrendo con il proprio scooter le rampe del parcheggio ha improvvisamente perso il controllo del mezzo precipitando nel parcheggio del centro commerciale. Un impatto violento che ha visto la vittima fare un ‘volo’ di diversi metri. Numerose le chiamate arrivate al numero unico per le emergenze che segnalavano quanto accaduto.

Le condizioni della vittima

Le condizioni della ragazza sono apparse subito serie, tanto che è stata condotta all’ospedale di Tor Vergata in codice rosso. Sul posto oltre ai sanitari del 118 per chiarire le dinamica dei fatti e per svolgere tutti gli accertamenti è giunto il reparto Volanti della questura di Roma.