Picchia due ragazzine alla fermata, poi scoppia il caos: rissa in strada, feriti 2 poliziotti

Ha aggredito con calci e pugni due ragazzine, entrambe minorenni, che erano alla fermata dell’autobus a Tivoli Terme, in via Tiburtina. Poi, anziché calmarsi, quando ha visto gli agenti di Polizia – che nel frattempo erano stata allertati – ha picchiato anche loro. E ha potuto ‘contare’ sull’aiuto di due uomini, che hanno ostacolato l’intervento della Polizia e non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Tra calci e schiaffi.

La violenta aggressione è avvenuta nella serata del 7 settembre scorso e oggi i responsabili sono stati arrestati: si tratta di due uomini e una donna, H.M. di anni 34, D.A.G. di anni 34 e P.A., di anni 42, tutti con precedenti.

Le ragazzine minorenni pestate di botte a Tivoli

La chiamata alla Polizia e la richiesta di aiuto: due ragazzine, senza motivo, erano state picchiate e aggredite da una donna, in escandescenza, in forte stato di agitazione. Quando gli agenti mercoledì sera sono arrivati sul posto, in via Tiburtina, hanno cercato di mettere la parola fine a quella furia, ma sono stati ostacolati dai due uomini, che nel frattempo erano arrivati quasi in soccorso dell’amica. Quella che poco prima aveva picchiato le minorenni, che stavano aspettando il bus. In una serata che doveva essere come tante.

I parenti in strada

Al parapiglia si sono aggiunti poi alcuni cittadini, i residenti del quartiere ‘Borgonovo’ di Tivoli Terme, quelli che dai palazzi avevano assistito alla scena. Con loro anche i parenti e gli amici delle due ragazzine perché lo scopo era solo uno: difendere le minorenni. E aggredire i tre, che poi con non poche difficoltà sono stati fermati dalla Polizia.

L’intervento della Polizia

Solo l’arrivo di altre pattuglie della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha evitato il peggio, consentendo agli operanti di mettere in sicurezza i fermati e di accompagnarli al Commissariato. Due agenti, che hanno tentato di opporsi a quella furia, sono rimasti feriti: hanno riportato delle lesioni e sono ricorsi alle cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tivoli.

L’arresto

I due uomini e la donna sono stati arrestati. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate: dopo la convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria di Tivoli ha disposto per loro la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. Uno degli indagati, inoltre, è stato anche denunciato in stato di libertà perché, come se non bastasse, ha danneggiato una porta del Commissariato di polizia e alcuni suppellettili.