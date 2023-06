Picchiato e derubato alla fermata dell’autobus, anziano finisce in ospedale a Roma

Ha rischiato tanto un anziano signore di 76 anni, che oggi è stato derubato presso una fermata dell’autobus di Roma. La vittima era impegnato a scendere presso la zona di largo Preneste, quando è stato aggredito da due ladri. I malviventi attendevano la loro vittima alla fermata dei mezzi pubblici della famosa piazza romana, mettendo gli occhi sull’anziano proprio perché considerato il soggetto perfetto da rapinare in quanto non avrebbe opposto resistenza.

La rapina all’anziano signore di Roma

Sceso dal bus, sul 76enne si sono fiondati i due malviventi, risultati essere una donna e un uomo. I ladri avevano mirato un bracciale d’oro, cui l’uomo ha mostrato di essere molto affezionato. Nonostante l’età, il signore ha provato a difendersi e soprattutto riprendere quell’accessorio cui lui era tanto legato. Prendendo di sorpresa i ladri, l’uomo ha iniziato una colluttazione con i malviventi, avendo però la peggio per la superiorità numerica dei criminali. Una situazione andata avanti diversi minuti, quasi interminabili, cui l’uomo ha dovuto subire calci e pugni da parte dei delinquenti.

Il fermo della ladruncola

La fortuna dell’uomo, è stata quella di veder passare una pattuglia dei Carabinieri durante l’aggressione. Infatti, gli agenti si sono subito recati presso la fermata dell’autobus “998” ATAC, parandosi subito in difesa dell’anziano uomo. Dopo aver messo in fuga l’elemento maschile della coppia di ladri, i Militari sono riusciti a bloccare la donna. La ladruncola è risultata essere una signora di 39 anni, che è stata subito posta in arresto e in attesa di giudizio. Sul complice, invece, si è persa ogni traccia.

Il ricovero dell’anziano

L’anziano di 76 anni, per le botte subite, ha dovuto ricorrere all’intervento dei sanitari del 118. I paramedici, visionando le sue condizioni di salute, hanno preferito ricoverarlo in ospedale a titolo preventivo, anche se le condizioni escludono come sia in pericolo di vita: si dovrà solo riguardare qualche giorno.