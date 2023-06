Pioggia di furti in auto a Cerveteri: si teme la mano dello stesso uomo in tutti gli episodi

Non solo Roma e Ostia, ma anche il territorio di Cerveteri. La città balneare è in balia dei furti in auto, con i casi che si sono verificati ai vicini territori di Ladispoli, Fiumicin0 e la zona di Valcanneto. Su questi furti, in giornata è stato catturato un ragazzo. Il giovane, un 30enne marocchino, è stato fermato proprio nel Comune cerite, portando ancora addosso la refurtiva di un ultimo colpo in autovettura. Secondo le prime ipotesi riguardo le indagini, si pensa che lo stesso ragazzo sia autore anche dei precedenti furti in macchina.

Furti in auto a Cerveteri

Gli episodi, all’interno del Comune balneare, si stanno verificando all’interno del quartiere di Tyrsenia. Qui, i ladri scassinerebbero le macchine in cerca di oggetti preziosi. Come hanno dimostrato gli ultimi colpi, loro romperebbero il parabrezza con oggetti contundenti, aprendosi un’apertura verso la parte anteriore dell’abitacolo. Una volta entrati nell’automobile, i “topi d’auto” si sarebbero specializzati nella sottrazione degli stereo e gli impianti hi-fi, che rivenderebbero poi successivamente in un giro clandestino legato agli accessori delle automobili.

Forse un volto nelle indagini

Nelle ultimi due settimane, sono molteplici le denunce arrivate alle forze dell’ordine su casi di “topi d’auto” a Cerveteri. Segnalazioni che hanno portato, con le indagini di rito, anche a un primo potenziale volto all’interno di questa faccenda. Si presume come il ragazzo nordafricano, in qualche modo, sia responsabile dei numerosi furti in automobile avvenuti non solo nel quadrante della Tyrsenia, ma anche di quelli avvenuti nei confinanti territori di Ladispoli e Fiumicino.

Il fermo del ragazzo a pochi passi dall’Autostrada per Civitavecchia

Il giovane è stato colto in flagrante nei pressi dell’Autostrada Roma-Civitavecchia, mentre era impegnato a smontare uno stereo all’interno di un’automobile in sosta presso via Fontana Morella, ovvero una delle principali strade all’interno del Comune cerveterino.